Die Bayerische Landesstiftung fördert bayernweit zahlreiche Objekte mit besonderer kultureller oder sozialer Bedeutung. In der Sitzung des Stiftungsrates am Freitag wurden auch für einige Projekte aus dem Raum Coburg entsprechende Beschlüsse über die Erweiterung bestehender sowie neue Zuschüsse gefasst. Das teilt der CSU-Landtagsabgeordnete Martin Mittag mit. "Ich finde es sehr erfreulich, dass auch in diesen finanziell sehr kritischen Zeiten kulturell bedeutsame Objekte in Stadt und Landkreis Coburg durch die Bayerische Landesstiftung gefördert werden", freut sich Mittag. In der Summe fließen diesmal - nach mehr als 410 000 Euro im Frühjahr - weitere 17 000 Euro aus den Stiftungsmitteln in die Region. Mit 5000 Euro wird die Sanierung eines Anwesens in Schlettach unterstützt, so dass die hier bislang gewährte Förderung von 12 000 Euro auf 17 000 Euro aufgestockt wird. Auch wird die Restaurierung einer historischen Fassade in der Stadt Coburg mit 1000 Euro unterstützt. Schließlich bekommt die Stadt Seßlach für die Sanierung eines Abschnitts ihrer Stadtmauer 11 000 Euro Fördergelder von der Bayerischen Landesstiftung. red