Am Donnerstagabend artete ein zuerst verbaler Streit im Bereich der Domäne in Handgreiflichkeiten aus. Nachdem ein namentlich unbekannter Jugendlicher gegen 19.15 Uhr eine 16-Jährige beleidigt hatte, mischte sich ein 18-Jähriger ein und wurde von dem Beleidiger und dessen Begleiter angegangen. Die 16-Jährige wollte daraufhin schlichtend eingreifen, doch packte sie einer der Unbekannten an den Haaren und zog sie zu Boden. Anschließend flüchteten die beiden männlichen Unbekannten. Sie werden als schlank, circa 1,75 Meter groß und etwa 18 Jahre alt beschrieben. Die Geschädigte junge Frau trug durch den Angriff Blessuren an den Händen davon und wurde vom Rettungsdienst erstversorgt. Die Polizei Neustadt ermittelt vorerst wegen Körperverletzung und bittet um Hinweise zu den beiden Unbekannten unter Telefon 09568/94310.. pol