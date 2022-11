Im September schlossen 16 Teilnehmerinnen und Teilnehmer die zweijährige Zusatzausbildung zum Kunst- und Gestalttherapeuten unter der Leitung von Christian Horras, Nicole Duwe und Alexander von Borstel ab, heißt es in einer Pressemitteilung der Klinik Heiligenfeld.

Die Zusatzausbildung richtet sich an Menschen in helfenden, psychosozialen und heilpädagogischen Berufen. "Die Kunsttherapie hat sich in den letzten Jahren immer stärker als nonverbale Therapieform etabliert", sagt Christian Horras, Künstler, Kunsttherapeut und Hochschuldozent. So erschließe sich durch die Kunsttherapie die Möglichkeit, unbewusste psychische Prozesse jenseits der Versprachlichung wirksam werden zu lassen und das innere Erleben des Menschen nonverbal zum Ausdruck zu bringen. Hinzu kommen die heilsame Wirkung des schöpferischen Tuns und die Entwicklungsschritte, die damit vollzogen werden können.

Der nächste Kurs beginnt im Juni 2023. Die 13 Module umfassen mitunter Intuitives Malen, kunsttherapeutische Gruppenprozesse, Psychopathologie im Bild, Kunst- und Leibtherapie. Voraussetzung für die Ausbildung ist die Teilnahme am Einführungsseminar vom 24. bis 26. Februar oder vom 24. bis 26. März. Für allgemeine Fragen zur Zusatzausbildung lädt die Akademie zum Online-Infoabend am 9. Februar ein. Weitere Informationen gibt es unter Tel. 0971/844 600. red