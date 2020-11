Am Sonntag, 1. November, liegen im Landkreis Bad Kissingen sechs neue Coronafälle vor, am Samstag waren es acht neue Fälle. Nachdem gegenüber Freitag 16 Personen wieder als genesen gelten, sind aktuell 81 Menschen mit dem Virus infiziert. Die 7-Tage-Inzidenz beträgt 53,3. 408 Kontaktpersonen befinden sich in Quarantäne, stationär behandelt wird eine Person. Die Zahl der Infizierten teilt sich auf die Altlandkreise auf: Bad Kissingen (55), Hammelburg (19), Bad Brückenau (7), schreibt das Landratsamt.

Landkreis-Verfügung gilt weiter

Heute tritt die 8. Infektionsschutzmaßnahmenverordnung des Freistaates in Kraft. Zusätzlich gilt die Allgemeinverfügung des Landkreises vom 28. Oktober weiter. Diese sieht unter anderem von 8 bis 18 Uhr eine Maskenpflicht auf stark frequentierten öffentlichen Plätzen vor. Dies betrifft weiterhin insbesondere die in der Stadt Bad Kissingen ausgewiesenen Straßen im Bereich der Fußgängerzone. Außerdem wird unter anderem der Besuch von Patienten und Bewohnern von Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen, Altenheimen sowie Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen auf dem Gebiet des Landkreises Bad Kissingen auf täglich eine Person aus dem Personenkreis Angehörige des eigenen Hausstands, Ehegatten, Lebenspartner, Partner einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft, Verwandte in gerader Linie, Geschwister sowie Angehörige eines weiteren Hausstandes, bei Minderjährigen auch von den Eltern oder Sorgeberechtigten gemeinsam, während einer festen Besuchszeit beschränkt. Für Fragen ist ein Bürgertelefon eingerichtet, Tel.: 0971/716 50 (Montag bis Freitag, 8 bis 12 Uhr), E-Mail: buergertelefon@kg.dered