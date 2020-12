Für den Ausbau der Ortsdurchfahrt Bad Rodach in Richtung Heldritt hat Verkehrsministerin Kerstin Schreyer jetzt eine Förderung des Freistaats Bayern zugesagt: "Der Ausbau ist dringend erforderlich, um die Straße verkehrssicher zu machen und an die künftigen Verkehrsverhältnisse anzupassen. Eine neue Querungshilfe am nördlichen Ortsausgang soll auch die Sicherheit für Fußgänger und Radfahrer erhöhen. Dabei unterstützen wir Landkreis und Stadt gerne und nehmen dafür insgesamt 1,4 Millionen Euro in die Hand." Die Bauarbeiten haben im September 2020 begonnen und sollen voraussichtlich bis Ende 2021 abgeschlossen sein. Die Heldritter Straße verbindet den Stadtteil Heldritt mit der Stadt Bad Rodach. Die Straße wird auf einer Strecke von rund 900 Metern ausgebaut. Die Gesamtkosten dafür liegen bei 2,8 Millionen Euro. Hiervon übernimmt der Freistaat knapp 1,4 Millionen Euro, heißt es in einer Mitteilung. red