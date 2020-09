Die VR Bank Bamberg unterstützt die Kindergärten in ihrem Geschäftsgebiet Bamberg-Forchheim mit insgesamt 13 000 Euro. "Als Regionalbank fühlen wir uns besonders mit dem Nachwuchs in unserem Geschäftsgebiet verbunden", erklärt Joachim Hausner, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der VR Bank Bamberg-Forchheim eG, in der Mitteilung. "Es ist uns daher eine Herzensangelegenheit, die Kindergärten bei ihrer wertvollen pädagogischen Arbeit zu unterstützen", so Hausner. Filialleiter aus dem gesamten Geschäftsgebiet waren im Sommer in den Kindergärten in Stadt und Landkreis Bamberg und Forchheim vor Ort. Sie übergaben die Geldspenden und hatten für die Schulstarter eine Überraschung dabei: Im Rahmen der VR-Bank-Schultüten-Aktion wurden 1281 bunt gefüllte Schultüten in etwa 80 Kindergärten überreicht. Sie enthalten kleine Geschenke und ein Startguthaben für ihr kostenloses VR-Girokonto. red