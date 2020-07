1275 Masken für die Grundschulen gespendet

Die Raiffeisenbank Obermain Nord hat 1275 Mund-Nase-Schutzmasken im Wert von 7600 Euro an die Grundschulen in Burgkunstadt, Altenkunstadt, Weismain, Hochstadt, Schwürbitz, Marktzeuln, Weißenbrunn und Mainleus gespendet.

Mit der Aktion "VR geschützt" engagieren sich die bayerischen Volks- und Raiffeisenbanken zusammen mit dem VR-Gewinnsparverein Bayern und wollen Schulen mit einer ausreichenden Anzahl an Mund-Nase-Schutzmasken für den täglichen Bedarf unterstützen.

Die Masken stammen von einem bayerischen Textilproduzenten und sind in unterschiedlichen Ausführungen, sowohl für Schüler als auch für Lehrkräfte, verfügbar. "Als regional verwurzelte Genossenschaftsbank möchten wir damit unseren Beitrag dazu leisten, dass die Schülerinnen und Schüler unserer heimischen Grundschulen in Zeiten der Corona-Pandemie sicher und geschützt in die Schule und auch wieder nach Hause kommen", bekräftigte der Raiffeisenbankvorsitzende Thomas Siebenaller. Die Schulleiterin der Friedrich-Baur-Grundschule Burgkunstadt bedankte sich für die großzügige Unterstützung und gab der Hoffnung Ausdruck, damit auf den Weg zur Rückkehr die Normalität zu finden. rd