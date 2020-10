Die Vorlesungszeit beginnt an der Otto-Friedrich-Universität Bamberg am 2. November mit derzeit 12 475 Studierenden. Das bestätigt die vorläufige Studierendenstatistik vom 29. Oktober. Die Einschreibung ist noch bis zum 31. Oktober möglich.

Außerdem sind die Nachrückverfahren noch nicht abgeschlossen. Die amtliche Statistik wird Anfang Dezember erstellt. Für das Wintersemester 2020/2021 haben sich bisher 2523 Erst- und Neueinschreiber immatrikuliert. Insgesamt werden für das Wintersemester 2020/2021 12 650 Studentinnen und Studenten erwartet. Damit bleiben die Zahlen etwa auf Vorjahresniveau: Zum Wintersemester 2019/2020 waren 12 681 Studierende an der Universität Bamberg immatrikuliert.

Gerade die Studienanfängerinnen und -anfänger starten in ein besonderes Semester. "Vor diesem Hintergrund bin ich sehr zufrieden, dass trotz der Corona-Pandemie viele den Schritt in ein Studium wagen", sagt Prof. Dr. Stefan Hörmann, Vizepräsident für Lehre und Studierende an der Universität Bamberg in einer Pressemitteilung. "Die Studierenden werden ein vollständiges Studienangebot bei uns an der Universität Bamberg vorfinden. Lediglich die Organisation wird sich von anderen Semestern unterscheiden und viele Veranstaltungen werden online stattfinden." red