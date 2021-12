Kulmbach vor 16 Stunden

Weihnachtsspende

12 500 Euro für Stiftung

Im Rahmen der Weihnachtsspendenaktion der Storopack Deutschland GmbH & Co. KG hatte dieses Jahr in der Vorweihnachtszeit das Molding-Werk in Mainleus die Aufgabe, diese Spende über 12 500 Euro an eine...