Was würden Sie mit 12 000 Euro machen? Eine Weltreise? Ein kleines Auto kaufen? Eine umfangreiche Renovierung vielleicht? Oder, ganz unromantisch, einen Kredit abzahlen? Das kann man alles machen. Oder man gibt so viel Geld für eine Flasche Whisky aus. Für EINE Flasche Whisky.

Denn diese Flasche aus der Destillerie Ardberg auf der schottischen Insel Islay ist eine von nur 24, die es auf der Welt gibt. Und sie ist jetzt in Coburg. Händler Uwe Rückert aus dem Steinweg hat sie für einen Kunden ergattert. Und das war gar nicht so einfach.

Flaschen wurden verlost

Rückert: "Als klar war, dass die Flaschen auf dem Markt sind, hat der Importeur sofort Anfragen bekommen. Natürlich wesentlich mehr, als es Flaschen gab. Wie viele, weiß ich gar nicht genau. Am Ende sind die Flaschen unter den Interessenten verlost worden." Rückert hat die Nummer 4 erwischt.

Der Whisky wurde 1979 destilliert. Lag danach in einem Bourbon-Fass. In der Zwischenzeit war die 1815 gegründete Destillerie sogar für lange Zeit geschlossen, wurde erst 1997 wiedereröffnet. Jetzt, rund vier Jahrzehnte später, wurde das, was noch im Fass war, abgefüllt. Und das war nicht viel. Knapp 17 Liter.

Rückert: "In was für einem Fass der Whisky gelagert wurde, weiß ich nicht genau, aber die Fässer haben mindestens 200 Liter. Doch das meiste von der ursprünglichen Menge ist weg - das nennt sich Angel's Share." (s. Infokasten)

Aber wie schmeckt ein Whisky für 12 000 Euro? Laut Beschreibung des Importeurs hat er eine "intensive, rauchige Torfnote, gemeinsam mit wärmender Würze, malzigen Anklängen und der überraschenden Süße von Vanille und Schokolade". Gut - so ein Tropfen verdient sicherlich nichts anderes als einige wohlklingende Worte. Aber eigentlich ist es auch zweitrangig. Rückert: "So eine Flasche macht man nicht auf!"

Wert steigt um die Hälfte

Aber warum leistet sich jemand wie der anonyme Käufer so eine Flasche? Nur zum Anschauen? "So ein Whisky ist eine Wertanlage", sagt Rückert. "In fünf Jahren wird er sicherlich 50 Prozent mehr wert sein, als er jetzt ist." Und dabei spielt dieser Ardberg gar nicht ganz oben in der Liga der teuersten Whiskys der Welt mit - da ist er, so eigenartig sich das anhört, Kreisklasse. Die teuerste Flasche Whisky, die im Jahr 2019 beim berühmten Auktionshaus Sotheby's versteigert wurde, war ein "Macallan 1926". Preis: 1,7 Millionen Euro.

Auch davon existieren nur 40 Flaschen, der Whisky ist aber ein wenig älter als der Ardberg. Er wurde vor rund 90 Jahren gebrannt und lagerte dann 60 Jahre in einem Fass. Und der teuerste Whisky der Welt, der "Isabella Islay", bringt es auf 6,2 Millionen US-Dollar. Gut, da trägt alleine die Flasche einiges zum Preis bei. Die ist mit Diamanten besetzt, hat einen Rubin-Schriftzug und ist mit Weißgold ausgekleidet.