Insgesamt 1126 Unterschriften aus den Gemeinden Eggolsheim und Hallerndorf hatten die Mitglieder der Interessengemeinschaft "Saubere Luft im Regnitz- und Aischtal" gesammelt. Am Dienstag überreichte Martin Distler den gesammelten Stapel Papier an Hallerndorfs Bürgermeister Gerhard Bauer (Wählergemeinschaft), gemeinsam mit denjenigen, die in den einzelnen Orten von Haus zu Haus die Unterschriften gesammelt hatten. Gut 60 Prozent der Unterschriften stammen von Hallerndorfern aus allen Ortsteilen, erklärte Distler, 40 Prozent aus Eggolsheim, besonders aus Eggolsheim selbst und den Ortsteilen Neuses und Unterstürmig.

Es geht dabei nicht nur um eine möglicherweise auf Hallerndorfer Gebiet geplante Asphaltmischanlage, sondern auch um die Verbesserung des momentanen Zustands. "Dafür brauchen wir die Unterstützung der Bürgermeister und Gemeinderäte", ist sich Distler sicher, sitzt er doch selbst im Eggolsheimer Marktgemeinderat für Bündnis 90/Die Grünen. Die Belastung der Bürger durch Staub und Lärm sei schon immens, auch ohne Asphaltmischanlage.

Trotzdem befürworten die Mitglieder der Interessengemeinschaft die Ansiedlung weiteren Gewerbes: "Jedoch nachhaltig und nicht zu Lasten von Gesundheit und Lebensqualität", fasst Distler die Wünsche der Bürger zusammen.

Dialog erwünscht

Gerhard Bauer bedauerte lediglich, dass vor der Gründung der Interessengemeinschaft kein Gespräch mit ihm gesucht wurde. Er wünschte sich einen Dialog, gerade mit interessierten Bürgern. Distler bestätigte, dass ihm Kommunikation ebenfalls wichtig sei. Vielleicht könne man sich ja zusammensetzen und nicht nur zur "Causa Bögl" gemeinsam etwas erreichen.