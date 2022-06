In der Hauptversammlung des TTC Mainleus zeichnete Vorsitzender Gerd Radue langjährige aktive Tischtennisspieler aus. Zum zweiten Mal in der Vereinsgeschichte knackte ein Aktiver die 1000- Spiele-Marke im Punktspielbetrieb: Robert Seck, der den Verein seit 1970 mit geprägt hat. Zunächst war er Jugendspieler, seit 44 Jahren ist er Kassier und als aktiver Spieler in mehreren Herrenmannschaften.

Jürgen Schramm erreichte zum Abschluss dieser Saison die stattliche Anzahl von 750 Spielen. Er hat hauptsächlich durch sein Engagement für den Nachwuchs Herausragendes geleistet. Seit 22 Jahren schafft es der ausgebildete Übungsleiter immer wieder, Jugendliche für den Tischtennissport zu begeistern.

Der Aufstieg der Herren in die Bezirksoberliga mit fünf Spielern aus dem eigenen Nachwuchs zeugt von seinem "besonderen Händchen".

An Robert Seck und Jürgen Schramm überreichte der Vorsitzende neben der Ehrenurkunde des Vereins auch ein persönliches Geschenk. Bei der 50-Jahr-Feier im September 2019 waren beide für ihre Verdienste zu Ehrenmitgliedern ernannt worden.

Fritz Walter wurde bei der Hauptversammlung für 250 Spiele im Trikot des TTC mit Vereinskrug und Urkunde geehrt. Er ist auch mehrfacher Vereinsmeister.

Gregor Göldner erhielt für 100 Spiele die Vereinsurkunde. Er kommt ebenfalls aus dem starken Nachwuchs des TTC.

Bei den Neuwahlen wurde die gesamte Führungsmannschaft bestätigt. Gerd Radue leitet die Geschicke des erfolgreichen Tischtennisvereins mittlerweile seit 42 Jahren. red