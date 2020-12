Über eine völlig unerwartete Spende zum Weihnachtsfest freut sich "1000 Herzen für Kronach". 1000 Euro ließ Jutta Zawidski aus Neuses der Benefizaktion zukommen. Jutta Zawidski feierte ihren 75. Geburtstag. Sie wollte keine Geschenke; Familie, Freunde und Bekannte wollten sie dennoch mit einem Präsent erfreuen. Da kam der Jubilarin die Idee, statt der Geschenke um eine Spende für "1000 Herzen" zu bitten. "Auf der ganzen Welt gibt es Not und Elend", so Jutta Zawidski, " aber auch bei uns, im Landkreis Kronach, gibt es viele bedürftige Mitbürger, die unsere Hilfe benötigen." Wer ebenfalls helfen möchte oder selbst Hilfe benötigt, kann sich jederzeit und unbürokratisch über die Telefonnummern 09261/3550 oder 09261/4236, an "1000 Herzen für Kronach" wenden. red