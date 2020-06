1000 Euro für Kinder

Claudia Weigel übergab dem Kindergarten in Prölsdorf eine Spende in Höhe von 1000 Euro. Das teilte der Kindergarten mit.

Die Mund-Nasen-Schutzmasken sind tägliche Begleiter geworden. Doch zu Beginn der Corona-Pandemie waren sie Mangelware. In der Gemeinde Rauhenebrach erkannte Claudia Weigel schnell, dass hier ihre Initiative als passionierte Näherin gefragt war. In vielen Arbeitsstunden fertigte sie sogenannte Communitymasken an. Dankbare Abnehmer fanden sich sowohl in sozialen Einrichtungen als auch im Bekanntenkreis, so dass sich in der Spendenbox von Claudia Weigel ein stattlicher Betrag ansammelte. Als Mutter von zwei Kindern, die den Kindergarten Sankt Sebastian in Prölsdorf besuchen, war es für sie eine Herzensangelegenheit, die 1000 Euro aus dem Erlös den Kindern zugute kommen zu lassen. Leiterin Nina Ganter und Nadine Diroll, Vorsitzende des Kindergartenvereins, bedankten sich für das Engagement und die Spende. Der Wunsch der Kinder, für ihren neuen Parcours im Innenhof Fahrzeuge anzuschaffen, wird nun bald in Erfüllung gehen. red