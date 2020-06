1000 Euro für die Bücherei

Lesebegeisterte in Dörfles-Esbach dürfen sich auf neue Bücher freuen: Die Gemeindebücherei Dörfles-Esbach erhält eines von 50 mit jeweils 1000 Euro dotierten "Lesezeichen". Wie die Gemeinde mitteilt, hat Christian Ziegler, Kommunalbetreuer des Bayernwerks, den Preis an Elke Bauer, Leiterin der Gemeindebücherei Dörfles-Esbach, übergeben. Mit dem Preisgeld können neue Bücher und Medien angeschafft werden. Seit 2007 können sich öffentliche Bibliotheken und Büchereien in kommunaler oder kirchlicher Trägerschaft in Städten und Gemeinden bis 100 000 Einwohner um ein "Lesezeichen" bewerben.

Die diesjährigen "Lesezeichen" stehen unter dem Motto "(Spiel)Raum für Fantasie". Den Preis vergibt die Bayernwerk Netz GmbH (Bayernwerk) in Kooperation mit der Landesfachstelle für das öffentliche Bibliothekswesen der Bayerischen Staatsbibliothek und dem Sankt Michaelsbund jährlich an Bibliotheken in ganz Bayern.

Bei der Vergabe, die natürlich mit entsprechendem Sicherheitsabstand vonstatten ging, begrüßte es Bürgermeister Udo Döhler, dass das Lesen und Verweilen wieder möglich sind: "Unsere Bücherei ist ein wichtiger Treffpunkt, zu dem wirklich jeder Zugang hat. Ganz unterschiedliche Menschen jedes Alters haben hier Zugang zu Wissen und Inspiration." Elke Bauer bedankte sich für den Preis: "Wir freuen uns darauf, mit dem Geld auch künftig die Qualität und Aktualität unseres Angebotes sicherstellen zu können." red