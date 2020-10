Bei der Coburger Schachtagung am 19. Juni 1921 kam es zur Gründung des oberfränkischen Schachverbands. Das ist nun fast 100 Jahre her. Der Bezirksverband Oberfranken steht vor einem großen Jubiläum und will dies auch groß feiern. Einige Programmpunkte wie ein Schnellschach-Grand-Prix und die Ausrichtung der bayerischen Einzel-Meisterschaft stehen schon fest, weitere werden dazukommen. Im Jubiläumsjahr geht aber der Blick auch zurück auf ein Jahrhundert organisiertes Schach in Oberfranken.

Hans Blinzler, Franz Geisensetter und Stefan Wunder haben die Initiative für die Chronik ergriffen. Sie hält auf mehreren Hundert Seiten die wichtigsten Momente der BVO-Historie für die Nachwelt fest. Und sicher wird jeder Schachfreund aus Oberfranken etwas über seinen Verein, über große Namen und vielleicht auch über sich selbst finden. Liest man die Berichte über die Gründung, hat sich seither natürlich einiges verändert. Geblieben ist jedoch die Aufgliederung in vier "Untergruppen”, wie es damals hieß; heute gibt es zwei Kreisverbände und zwei Schachkreise.

Die Chronik des Bezirksverbands ist nun fast fertig, jeder Interessierte kann sie ab sofort bestellen. Selbstverständlich sind auch Sammelbestellungen für Vereine möglich.

Letzte Gelegenheit zur Bestellung ist der 30. November. Ausgeliefert wird die Chronik dann hoffentlich ab Januar. Zum Bestellformular: https://schachbezirk-oberfranken.de/2020/09/20/chronik-blickt-zurueck-auf-die-grossen-momente-in-100-jahren-schachbezirk. red