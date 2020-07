100 Euro pro erlegtes Schwarzwild

Der Landkreis Kronach ist einer von vier Landkreisen in Oberfranken, in denen die Aufwandsentschädigung für das Erlegen von Schwarzwild für das Jagdjahr 2020/2021 von 20 auf 100 Euro pro Tier erhöht wird. Dies teilte der bayerische Staatsminister für Umwelt und Verbraucherschutz, Thorsten Glauber, in einem Schreiben an Landrat Klaus Löffler mit.

Die schnellstmögliche und nachhaltige Reduzierung der Schwarzwildpopulation wird als wesentliches Element gesehen, um die Gefahr der Einschleppung der afrikanischen Schweinepest nach Bayern zu minimieren. Hintergrund dieser Maßnahme ist das Geschehen in Westpolen, wo die afrikanische Schweinepest bereits nachgewiesen wurde.

Landrat Klaus Löffler bedankte sich bei Staatsminister Glauber für die Erhöhung der Aufwandsentschädigung. Damit werde der Jagdanreiz deutlich erhöht und zugleich ein wesentlicher Beitrag geleistet, um die afrikanische Schweinepest vom Landkreis Kronach fernzuhalten. Neben dem Landkreis Kronach fallen in dieses Maßnahmenprogramm noch zahlreiche weitere Landkreise und kreisfreie Städte in den Regierungsbezirken Unterfranken, Oberpfalz und Niederbayern. red