Der FC Fuchsstadt kann nicht nur sportlich, sondern auch finanziell eine positive Bilanz ziehen und sieht sich für die Zukunft gut aufgestellt. Bei der Jahreshauptversammlung gab der Vorsitzende Thomas Knüttel einen Rückblick über das Vereinsgeschehen. So musste das traditionelle Theater an Dreikönig coronabedingt noch ausfallen, die "DVPDS"-Party konnte jedoch nach zweijähriger Pause mit Erfolg wieder durchgeführt werden.

Am Sportplatz mussten bauliche Abgrenzungen zum Spielfeld errichtet werden, um die Zulassungsvoraussetzungen der Landesliga zu erfüllen. Ein Dank ging an die ehrenamtlichen Helfer.

Auch sozial engagierte sich der FC bei der Sammlung von Hilfsgütern für Flüchtlinge aus der Ukraine.

Mit 606 Mitgliedern konnte Knüttel erneut einen Zuwachs vermelden. Er gab hierbei zu bedenken, dass andere Vereine im Landkreis bei vergleichbarer Größe und ähnlichem Aufwand bereits bezahlte Mitarbeiter für den Geschäftsbetrieb haben, während beim FC Geschäftsführung, Mitglieder- und Finanzverwaltung noch gänzlich im Ehrenamt durchgeführt werden.

Im Bereich Finanzen konnte Kristina Luxem ein positives Ergebnis vermelden, trotz erheblicher Corona-Einschränkungen im Geschäftsjahr 2021. Dafür mussten allerdings Investitionen zurückgestellt werden. Nachdem die Kassenprüfer keine Einwände hatten, wurde die Vorstandschaft entlastet.

Aus den Abteilungen konnte Martin Halbig für die Fußballherren die Tabellenführung in der Landesliga vermelden, womit nach der erfolglosen Saisonvorbereitung nicht zu rechnen war. Als Gründe für den Spitzenplatz sieht er die diesjährige qualitative Kaderbreite und vielleicht auch das nun dreimalige wöchentliche Training.

Einblick in Fußballjugend

Einen Einblick in die größte Abteilung im Verein, die Fußballjugend, gab Steffen Franz. In der Spielgemeinschaft mit dem FC Hammelburg und dem FC Westheim sind 206 junge Spielerinnen und Spieler tätig, davon allein 115 vom FC Fuchsstadt. Die zehn Jugendteams im Regelspielbetrieb werden von 38 Trainern und Betreuern gecoacht.

Nach den Grußworten des Bürgermeisters René Gerner, der sich für das ehrenamtliche Engagement des FC bei den Gemeindeveranstaltungen bedankte, gab Thomas Knüttel in seinem Ausblick noch die geplante Feierlichkeit zum 95-jährigen Gründungsfest im Jahr 2023 bekannt, die das derzeitige Vorstandsteam durchführen soll. Dadurch bedingt, verschieben sich die Neuwahlen um ein Jahr, was die Zustimmung der Mitglieder fand. Zudem sind weitere Umbau- und Sanierungsmaßnahmen an Sportplatz und Sportheim geplant. red