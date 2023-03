Zu einer körperlichen Auseinandersetzung ist es am Samstagabend (18. März 2023) in Zirndorf (Landkreis Fürth) gekommen. Dabei ist ein Mann mit einer Flasche verletzt worden. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise, so das Polizeipräsidium Mittelfranken.

Gegen 20 Uhr ging bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Mittelfranken die Mitteilung eines aufmerksamen Busfahrers ein, wonach im Bereich der Jakob-Wassermann-Straße mehrere Personen auf einen Mann losgehen sollen.

Kreis Fürth: Mann (40) mit Flasche am Kopf verletzt

Bei Eintreffen der alarmierten Streifenbesatzungen konnten nur noch eine offenbar Unbeteiligte, sowie ein 40-jähriger Mann angetroffen werden. Der 40-Jährige wurde bisherigen Erkenntnissen zufolge von drei Unbekannten angegangen und letztlich durch einen Flaschenwurf im Bereich des Kopfs verletzt.

Er wurde zur medizinischen Versorgung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht, das er nach der Behandlung wieder verlassen konnte.

Die Polizeiinspektion Zirndorf leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ein. Zeug*innen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 0911/969270 in Verbindung zu setzen.

