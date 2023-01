Eine Firma mit Sitz in England verschickt derzeit Vertragsangebote zur Insertion in einer Bürgerinfo-Broschüre an ansässige Gewerbetreibende. Die Stadt Zirndorf weist ausdrücklich darauf hin, dass es keine Kooperation zwischen einer im Ausland ansässigen Firma und der Stadt Zirndorf zur Erstellung einer Bürgerinfo-Broschüre gibt, heißt es in einer Pressemitteilung.

Tatsächlich plant die Stadt Zirndorf derzeit die Herausgabe einer aktuellen Bürgerinformationsbroschüre. Die Anzeigenakquise hierfür ist jedoch bereits abgeschlossen. Bei offiziellen Kooperationen liegen den Vertragspartnern grundsätzlich förmliche Empfehlungsschreiben der Stadt Zirndorf vor. Gewerbetreibende können sich jederzeit an das Bürgermeister- und Presseamt der Stadt wenden, um die Echtheit dieser Schreiben oder auch die offizielle Zusammenarbeit mit der Stadt Zirndorf verifizieren zu lassen.

Anfragen können per E-Mail an pressearbeit@zirndorf.de oder telefonisch unter den Rufnummern 0911/9600-152 und -207 an das Bürgermeister- und Presseamt gerichtet werden.

Vorschaubild: © Dunja Neupert/inFranken.de