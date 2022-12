Eine nächtliche Schlittenfahrt endete für einen Mann in Zirndorf am späten Freitagabend (16.12.2022) im Krankenhaus. Zwei Männer fuhren an einem Rodelhang in der Nähe des Achterplätzchens (Landkreis Fürth) Schlitten, wie die Agentur News5 berichtet.

Dabei habe sich einer der beiden eine Verletzung am Bein zugezogen. Wie die Polizei vor Ort mitgeteilt habe, reagierte der Freund des Verunglückten richtig und alarmierte von einem Parkplatz aus die Rettungskräfte und führte sie in den Wald zum Verletzten.

Die Bergwacht aus Nürnberg und Fürth musste den Verletzten laut News5 rund 600 Meter aus dem Wald über unwegsames Gelände retten. Er kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Wie genau es zum Schlittenunfall kam, sei noch unklar.