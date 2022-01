Zirndorf vor 1 Stunde

Verstoß gegen die Corona-Regeln

Riesen-Party mit 100 Personen: Extra Feier-Haus gemietet und Eintrittsgeld verlangt

In einem eigens für die Party angemieteten Wohnhaus feierten circa 100 Personen am Samstagabend (29. Januar 2022) in Zirndorf. Als die Polizei die Feier auflöste, floh ein 18-Jähriger über das Dach - und stürzte ab.