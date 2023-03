Zirndorf: Mitnehmen, tauschen, spenden - Nachhaltiges Tauschregal im Landratsamt hilft Tansania

Wie das Landratsamt Fürth berichtet, steht in seinem Foyer seit kurzem ein Tauschregal. Unter dem Motto „Mitnehmen, tauschen, spenden“ kann es jede Besucherin und jeder Besucher nutzen.

Können Sie vielleicht ein paar neue Teller gebrauchen? Oder fehlt Ihnen Lesestoff für regnerische Tage? Im Tauschregal finden sich viele Unikate, die ein neues zu Hause suchen. Auch eine Puppenmama für Puppe Anna wird aktuell gesucht.

Am 08.12.2022 wurde der Landkreis Fürth als eine von sechs Modellkommunen als "Global nachhaltige Kommune" in Bayern ausgezeichnet. Diesen Titel will das Landratsamt auch leben. Seit Ende Januar steht deshalb das Tauschregal im Foyer, denn tauschen ist nachhaltiger als wegschmeißen. In den vergangenen Wochen wurde es nun von den Kolleginnen und Kollegen im Landratsamt ausprobiert. Ein alter Fernseher, Blumen und vieles mehr haben seitdem schon ein neues zu Hause gefunden. Ab sofort soll das Tauschregal für jeden nutzbar sein.

„Nachhaltigkeit fängt im Alltag an. Vielleicht kann das Tauschregal ein Anreiz sein darüber nachzudenken, was im eigenen Haushalt noch eine Chance auf ein zweites Leben bekommen sollte. Vielleicht auch ein Gedanke wieder mehr auf die Umwelt zu achten, Müll zu vermeiden und Ressourcen zu schonen“, so Landrat Matthias Dießl.

Bei einem Besuch des Landratsamtes lohnt sich ein Blick in das Tauschregal. Mitnehmen, tauschen und spenden ist das Motto. Jede und jeder ist eingeladen, etwas hineinzulegen oder mitzunehmen, ob einfach so oder im Tausch spielt dabei keine Rolle. Das Landratsamt freut sich dabei über eine Spende in die Spendenbox neben dem Regal. Diese wird für den Aufbau einer technischen Fachoberschule, die der Jugendarbeitslosigkeit in Tansania entgegenwirken soll, eingesetzt. Dies ist ein Projekt der langjährigen Partnerschaft der evangelischen Dekanate Fürth und Siha/Tansania.