Am Freitag gegen 16:00 Uhr fiel einem Mann in der Burgfarrnbacher Straße in Zirndorf ein Pkw durch unsichere Fahrweise auf. Das berichtet das Polizeipräsidium Mittelfranken. Der Fahrer hielt anschließend bei den dortigen Glascontainern und entsorgte mehrere Flaschen.

Auch hier fiel dem Zeugen auf, dass der Fahrer deutlich schwankte. Der Zeuge reagierte geistesgegenwärtig und hinderte den augenscheinlich betrunkenen 62-Jährigen an der Weiterfahrt, indem er kurzerhand den Zündschlüssel des Fahrzeugs abzog und die Polizei verständigte.

Die Beamten der Polizeiinspektion Zirndorf führten eine Verkehrskontrolle durch. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von deutlich über 1,5 Promille. Die Polizisten stellten den Führerschein und die Fahrzeugschlüssel sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr gegen den 62-jährigen ein.

Nach der Durchführung einer Blutentnahme wurde der 62-Jährige wieder entlassen.