Zirndorf vor 1 Stunde

Wohnungsbrand

Feuerwehr holt 17 Bewohner aus brennendem Haus: Mutter und Kind in Krankenhaus gebracht

Im Kreis Fürth brach in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus ein Feuer aus, Feuerwehr und Rettungsdienst wurden alarmiert. Die Bewohner mussten sich in Sicherheit bringen.