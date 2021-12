Am Montag, 13. Dezember 2021 findet um 14.30 Uhr in der Paul-Metz-Halle, Volkhardtstraße 33, in Zirndorf die 7. Sitzung des Kreistages 2020/2026 statt, so das Landratsamt Fürth.

Vor der Kreistagssitzung können Bürgerinnen und Bürger Fragen stellen. Dazu lädt Landrat Matthias Dießl sehr herzlich ein.

"Bitte beachten Sie, dass während der Sitzung das Tragen einer FFP-2-Maske für alle Personen verpflichtend ist." Zudem gelten die "3G plus -Regeln".