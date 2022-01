Zirndorf vor 1 Stunde

Polizeieinsatz

40-Jähriger filmt Frau in Schwimmbad-Umkleide - Polizei findet weiteres Video bei dem Mann

Am Donnerstag (30.12.2021) wurde ein 40-Jähriger in einem Schwimmbad in Zirndorf festgenommen. Der Mann hatte eine Frau unter der Umkleide hindurch beim Umziehen gefilmt.