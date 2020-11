Seit dem frühen Mittwochmorgen (4. November 2020) läuft in Fürth ein Großeinsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst. Der Grund: Der Dachstuhl eines Wohnhauses war in Vollbrand geraten. Meterhohe Flammen drangen aus dem Dach des Gebäudes.

Noch immer sind die Einsatzkräfte vor Ort. Die Simonstraße und die Karolinenstraße mussten gesperrt werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

Update vom 04.11.2020, 11.45 Uhr: Nach Brand in Fürther Wohnhaus - Teile des Daches müssen abgenommen werden

Gegen 6.45 Uhr wurde der Integrierten Leitstelle ein Brand in einem Wohnhaus in der Fürther Simonstraße gemeldet. Als die Einsatzkräfte am Brandort eintrafen, war bereits aus der Ferne eine dicke Rauchwolke über dem Gebäude zu sehen, sagte Christian Rieck von der Feuerwehr Fürth der Agentur News5. Augenzeuge Patrick Grahl berichtete von meterhohen Flammen. "Es waren auf jeden Fall gute drei bis vier Meter hohe Flammen - wenn nicht sogar fünf Meter."

Vor Ort stellen die Kräfte fest, dass der Dachstuhl des alten Wohnhauses bereits in Vollbrand stand. Die Simonstraße und die Karolinenstraße mussten für die Lösch- und Aufräumarbeiten vollständig gesperrt werden. Die Straßensperrungen sind auch aktuell (11.45 Uhr) noch in Kraft.

Rund drei Dutzend Anwohner mussten ihre Wohnungen verlassen. Verletzte gibt es nach bisherigen Erkenntnissen nicht. Auch die Brandursache ist derzeit noch nicht geklärt. Vor Ort hat das Fachkommissariat der Fürther Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.

Die Aufräumarbeiten werden sich wohl noch über den ganzen Tag erstrecken. Inwieweit das Haus noch bewohnbar ist, ist gegenwärtig noch unklar. Als erste Maßnahme müssen zunächst einmal Teile des in Brand geratenen Daches abgenommen werden, erklärte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Fürth inFranken.de.

Erstmeldung vom 04.11.2020, 08.42 Uhr: Dachstuhlbrand in Fürth - zwei Straßen gesperrt

Am frühen Mittwoch (4. November 2020) ist ein Dachstuhl in der Südstadt in Fürth in Brand geraten. Aktuell sind deshalb die Simonstraße und die Karolinenstraße gesperrt.

Auf Nachfrage von inFranken.de bestätigt das Polizeipräsidium Mittelfranken, dass der Feuerwehreinsatz noch läuft und noch andauern wird. Ob jemand bei dem Feuer verletzt wurde, ist derzeit noch nicht bekannt.

