Mitarbeiterin des Ordnungsdienstes verletzt: Ein Radfahrer, der in der Fußgängerzone in Fürth unterwegs war, fiel Mitarbeitern des Ordnungsdienstes auf, da er keinen Mund-Nasen-Schutz trug. Sie sprachen den jungen Mann an, der sofort versuchte, sich der Kontrolle zu entziehen.

Da die Mitarbeiter ihn dennoch kontrollieren wollten, wurde der 29-Jährige immer aggressiver und zeigte kein Verständnis. Dann fing er an die drei Mitarbeiter zu beleidigten und griff schlussendlich eine Mitarbeiterin tätlich an, wie das Polizeipräsidium Mittelfranken berichtet. Die Frau wurde dabei leicht verletzt. Die Polizeiinspektion Fürth und leitete ein Ermittlungsverfahren gegen den 29-Jährigen ein.