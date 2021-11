Am Montagabend (15. November 2021) wurden zwei Personen bei einem Unfall in Fürth verletzt. Ein Autofahrer hatte sich so sehr vor einem entgegenkommenden Rettungswagen erschrocken, dass er das Lenkrad verriss.

Der Rettungswagen näherte sich kurz vor 20.30 Uhr mit Blaulicht und Martinshorn aus südlicher Richtung der Kreuzung Theresienstraße-Schwabacher Straße, wo er kurz an der roten Ampel wartete, bevor er die Kreuzung überquerte. Der Fahrer eines herannahenden Autos erschrak sich beim Anblick des Rettungswagens so stark, dass er das Lenkrad seines Fahrzeugs auf Höhe "An der Post" verriss und gegen einen Ampelmast sowie eine Mauer an der Kreuzung prallte.

Zwei Verletzte nach Zusammenstoß an Fürther Kreuzung

Sowohl der Fahrer als auch der Beifahrer erlitten bei dem Unfall leichte Verletzungen und mussten ins Krankenhaus gebracht werden, wie das Polizeipräsidium Mittelfranken auf Nachfrage mitteilte. Zwischen dem Auto und dem Rettungswagen gab es keinen Zusammenstoß.

Zwei Lichter der Ampel wurden durch den Aufprall beschädigt, fielen zeitweise aus und mussten repariert werden. Mittlerweile funktioniert die Ampelschaltung an der Kreuzung aber wieder.

Dies ist eine Erstmeldung. Mehr Details liest du an dieser Stelle, sobald weitere Informationen vorliegen.

