Am Montagmorgen (29.11.2021) überquerte ein 7-jähriges Mädchen gegen 07.40 Uhr auf dem Weg zur Schule die Geisleithenstraße (in der Nähe zur Kreuzung Friedenstraße) in östliche Richtung. Laut Angaben der örtlichen Polizei kam es aus noch nicht geklärter Ursache zum Zusammenstoß mit einem derzeit noch unbekannten Auto.

Das 7-jährige Mädchen erlitt leichte Verletzungen. Die Fahrerin des unbekannten Unfallautos fuhr in südliche Richtung. Die Unbekannte soll kurz angehalten, dann jedoch die Fahrt fortgesetzt haben.

Zirndorf: Mädchen (7) angefahren - unbekannte Frau fährt einfach weiter

Die Polizeiinspektion Zirndorf hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Unfallzeugen, sowie die Fahrerin des unbekannten Fahrzeugs, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 0911969270 in Verbindung zu setzen.

Vorschaubild: © Symbolfoto: animaflora/AdobeStock