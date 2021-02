Schwerer Unfall mit Fußgängerin im Kreis Fürth: Am Donnerstagvormittag (4. Februar 2021) ereignete sich im Zirndorfer Stadtgebiet, Landkreis Fürth, ein schwerer Verkehrsunfall. Ein Lkw-Gespann erfasste eine 76-jährige Fußgängerin, wie das Polizeipräsidium Mittelfranken mitteilte.

Ein 49-jähriger Lkw-Fahrer fuhr gegen 10 Uhr mit seinem Gespann in der Straße "Hinterm Bahnhof" in Richtung Fürther Straße. An der Einmündung bog der Lastwagen nach rechts in die Fürther Straße ab und fuhr stadteinwärts. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei lief eine 76 Jahre alte Frau auf dem Fußweg entlang der Fürther Straße. Als sie schließlich die Straße überquerte, erfasste der Lastwagen die Frau und verletzte sie schwer. Der Fahrer setzte seine Fahrt zunächst fort, konnte aber im Nachgang ermittelt werden.

Zirndorf: Seniorin erleidet lebensgefährliche Verletzungen bei Verkehrsunfall

Der alarmierte Rettungsdienst übernahm die Erstversorgung der Seniorin. Sie wurde anschließend mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Verkehrspolizei Fürth ermittelt nun hinsichtlich der Unfallursache.

Gegen den 49-jährigen Lastwagen-Fahrer wird wegen des Verdachts auf unerlaubtes Entfernen vom Unfallort ermittelt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde zudem ein Sachverständiger hinzugezogen, der zur Klärung des Unfallgeschehens beitragen soll.

Zeugen, die Hinweise zum Unfall geben können, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Fürth unter der Telefonnummer 0911 9094 180 zu melden.