Am Mittwochvormittag (08. Juli 2020) ist in Fürth ein Lkw an einer Bahnunterführung gescheitert. Wie die Polizei gegenüber inFranken.de erklärt, fuhr der Lastwagen in der Jakobinenstraße in die Unterführung ein und blieb mit seinem Kran an der Bahnbrücke hängen. Dadurch wurde die Hebemaschine aus ihrer Verankerung gerissen und auf die Fahrbahn gedrückt.

Der 12-Tonner fuhr auf der Jakobinenstraße Richtung B8, als er an der Brücke über der Unterführung hängen blieb. Der Laster muss nun abgeschleppt werden. Außerdem ist Hydraulikflüssigkeit aus dem Lkw ausgelaufen - die Feuerwehr ist bereits vor Ort.

Eine der zwei Spuren ist durch die Bergungsarbeiten aktuell gesperrt, die andere ist jedoch befahrbar. Verletzt wurde bei dem Malheur niemand.

