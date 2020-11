Kollision in Fürth: Am Dienstagabend (24. November 2020) ist es in Fürth zu einem Verkehrsunfall gekommen. In einem Kreuzungsbereich in der Würzburger Straße kollidierten ein Ford Focus und ein Mercedes B-Klasse. Dies berichtet das Polizeipräsidium Mittelfranken inFranken.de.

Laut einem Polizeisprecher erfolgte der Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge infolge eines missglückten Abbiegevorgangs. Eine 61 Jahre alte Frau erlitt bei dem Unfall demnach leichte Verletzungen.

Nach Unfall in Fürth: Ford und Mercedes nicht mehr fahrbereit

Beide Unfallautos waren infolge der Kollision nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Laut ersten Schätzungen beläuft sich der entstandene Sachschaden auf insgesamt 8000 bis 10.000 Euro.

