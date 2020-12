Unfall in Mittelfranken: 26-Jähriger überschlägt sich mit Auto. In einer Ausfahrt der Südwesttangente zwischen Fürth und Nürnberg hat sich am Montagmorgen (7. Dezember 2020) gegen 7.30 Uhr ein folgenschwerer Verkehrsunfall ereignet.

Wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Mittelfranken inFranken.de berichtet, verlor ein 26 Jahre alter Autofahrer an der Anschlussstelle Fürth in Fahrtrichtung Nürnberg aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug. Sein Renault Clio überschlug sich daraufhin mehrere Male und kam schließlich auf dem Dach zum Liegen.

Unfall bei Fürth: Fahrer (26) kommt verletzt ins Krankenhaus

Der junge Mann wurde infolge des Unfalls verletzt, konnte sich jedoch selbst aus seinem Auto befreien. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Lebensgefahr besteht für ihn laut derzeitigem Sachstand nicht.

Das Unfallauto erlitt Totalschaden und musste abgeschleppt werden. Die Strecke wurde rund um die Unfallstelle zeitweilig gesperrt, ist inzwischen aber wieder frei befahrbar.

Symbolfoto: Queven/Pixabay