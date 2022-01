B8 im Landkreis Fürth gesperrt - Rettungshubschrauber nach Unfall gelandet: Am Samstag (22. Januar 2022) hat sich auf der B8 bei Langenzenn ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. News5 hatte zuerst berichtet. Die Unfallaufnahme läuft aktuell noch.

Die Polizei Mittelfranken bestätigt den Unfall und will in einem Pressebericht nähere Details zum Unfall bekannt geben. Auf Bildern von News5 ist zu sehen, dass ein Rettungshubschrauber am Unfallort gelandet ist.

B8 in Mittelfranken komplett gesperrt: Schwerer Unfall - Rettungshubschrauber gelandet

Die B8 ist deswegen zwischen Neustadt an der Aisch und Nürnberg gesperrt. Konkret ist der Bereich zwischen Bräuersdorf und Langenzenn zurzeit nicht befahrbar. Die Feuerwehr regelt den Verkehr vor Ort. Ortskundige Autofahrer werden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren.

Dies ist eine Erstmeldung. Mehr Details liest du an dieser Stelle, sobald weitere Informationen vorliegen.