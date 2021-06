Am Donnerstag, 24. Juni 2021, gegen 06.15 Uhr am Morgen fuhr ein 20-Jähriger mit seinem Wagen auf der B8 in Richtung Fürth. Das geht aus einer Pressemitteilung der Polizeiinspektion Mittelfranken hervor.

Auf der Höhe der Ausfahrt Fürth-West blieb er 20-Jährige auf der rechten Fahrspur. Links von ihm war laut eigener Aussage ein blauer BMW. Das blaue Auto soll dann unvermittelt und schnell sich in Richtung der Mittellinie der Fahrbahn bewegt haben.

Weil er abbremsen wollte: 20-Jähriger gerät ins Schleudern

Weil der 20-Jährige dachte, der Autofahrer des blauen Wagens wolle auf seine Spur wechseln, bremste er stark ab. Dabei geriet er mit seinem Auto ins Schleudern und krachte zuerst in die linke, anschließend in die rechte Leitplanke.



Der 20-jährige Fahrer wurde nicht verletzt, seit Auto jedoch war nach dem Unfall nicht mehr fahrtüchtig. Der blaue BMW sei einfach weitergefahren. Die Fürther Verkehrspolizei bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, oder den Fahrer des blauen Fünfer-BMWs kennen sich bei der Polizeistation zu melden. Die Telefonnummer lautet 0911 / 973997-180.