Auf der Kreisstraße 19 zwischen Cadolzburg und Deberndorf im Kreis Fürth ist es am Mittwochabend (22. März 2023) zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein 18-jähriger Motorradfahrer wurde dabei mittelschwer verletzt.

Der junge Biker war gegen 18.45 zwischen Cadolzburg und Deberndorf unterwegs, als er aus bisher nicht geklärten Gründen von der Fahrbahn abkam. Dies bestätigte die Polizei auf Nachfrage am Donnerstag. Dabei raste er gegen einen Baum.

Der 18-Jährige wurde bei dem Unfall mittelschwer verletzt. Laut der Polizei schwebte er jedoch zu keinem Zeitpunkt in Lebensgefahr. An seiner Maschine entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro.

Dies ist eine Erstmeldung. Mehr Details liest du an dieser Stelle, sobald weitere Informationen vorliegen.