Auf der A73 im Raum Fürth kam es am Donnerstag (29. Dezember 2022) zu einem schweren Unfall. Nach ersten Informationen der Polizei ist ein Autofahrer in Fahrtrichtung Bamberg unterwegs gewesen. Zwischen den Anschlussstellen Fürth Poppenreuth und Fürth Ronhof krachte der Mann in einen Kleintransporter.

Der Aufprall war so heftig, dass das Auto unter den Transporter geschoben wurde. Der Autofahrer wurde dabei eingeklemmt und musste von den Einsatzkräften befreit werden. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz, um den Mann in ein Krankenhaus zu transportieren.

Schwerer Unfall auf A73: Auto unter Transporter geschoben

Die Unfallursache ist bislang unbekannt, auch eine medizinische Ursache sei nicht auszuschließen. Im Zuge der Ermittlungen wurden bereits erste Zeugen verhört.

Bilder vom Unfallort zeigen zudem einen immensen Sachschaden. Fahrzeugtrümmer verteilen sich über mehrere hundert Meter der Fahrbahn. Auf der A73 kommt es derzeit (Stand 10.45 Uhr) noch zu Verkehrsbehinderungen. Eine Spur ist in Fahrtrichtung Bamberg gesperrt.