Auf der A73 im Raum Fürth kam es am Donnerstag (29. Dezember 2022) zu einem schweren Unfall. Nach Informationen der Polizei ist ein Autofahrer in Fahrtrichtung Bamberg unterwegs gewesen. Zwischen den Anschlussstellen Fürth Poppenreuth und Fürth Ronhof krachte der 61-Jähriger mit hoher Geschwindigkeit in einen Kleintransporter.

Der Aufprall war so heftig, dass das Auto unter den Transporter geschoben wurde. Der Autofahrer wurde dabei eingeklemmt und musste von den Einsatzkräften befreit werden. Er wurde schwer verletzt, es bestand aber keine Lebensgefahr. Der Rettungsdienst brachte ihn in eine Klinik. Der 46 Jahre alte Fahrer des Kleintransporters wurde leicht verletzt.

Schwerer Unfall auf A73: Auto unter Transporter geschoben

Die Unfallursache ist bislang unbekannt, auch eine medizinische Ursache sei nicht auszuschließen. Im Zuge der Ermittlungen wurden bereits erste Zeugen verhört.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden. Der Gesamtschaden wird auf etwa 35.000 Euro geschätzt. Zur Bergung der Unfallfahrzeuge und Fahrbahnreinigung wurde die Fahrbahn teils gesperrt. Für mehrere Stunden war nur ein Streifen befahrbar.