Am frühen Sonntagmorgen (12. September 2021) ist eine Frau in der Fürther Südstadt sexuell belästigt worden. Wie das Polizeipräsidium Mittelfranken am Montag (13. September 2021) in einer Pressemitteilung berichtet, ließ sich die Frau gegen 04.50 Uhr von einem Taxi in der Waldstraße absetzten. An einem Automaten in der Waldstraße, Ecke Flößaustraße, kaufte sie sich Zigaretten, als sie von einem bislang unbekannten Mann angegangen wurde.

Er sprach die Frau an und fragte anschließend mehrfach nach ihrem Namen und ihrer Adresse. Da der jungen Frau die Situation sehr unangenehm war, versuchte sie von dem Unbekannten wegzukommen. Er blieb jedoch weiterhin an ihrer Seite und bedrängte sie zunehmend. In der Folge fasste er ihr an die Brüste, ans Gesäß und versuchte weitere sexuelle Handlungen an ihr durchzuführen, trotz mehrfacher Aufforderung ihrerseits, dies zu unterlassen.

Schrei um Hilfe: Unbekannter fasst junger Frau an die Brüste und ans Gesäß

Erst als die junge Frau begann zu schreien und ein Nachbar hierauf aufmerksam wurde, flüchtete der Unbekannte. Nun sucht die Polizei nach ihm und hofft auf Hinweise.

Beschreibung des Unbekannten:

männlich,

circa 30 Jahre alt

etwa 170 cm groß, schlank.

Er trug einen Vollbart und sprach Deutsch ohne Akzent

Er war komplett schwarz gekleidet und führte ein schwarzes Fahrrad mit sich

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen sexueller Belästigung aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise. Personen, die auffällige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0911/2112-3333 in Verbindung zu setzen.

Die Kriminalpolizei bittet insbesondere den Nachbarn, der aus einem, derzeit nicht näher bestimmbaren Anwesen im Bereich der Waldstraße/Flößaustraße, nach unten gerufen und den Täter aufgefordert hatte, die Frau in Ruhe zu lassen, sich bei der Polizei zu melden.