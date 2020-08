Tuning-Treffen: Polizei kontrolliert erneut am Wochenende - hunderte Fahrzeuge

Die Polizei hat am Samstagabend erneut Kontrollen durchgeführt - Grund waren erneut nicht genehmigte Tuning-Treffen im Großraum. Bereits am vergangenen Wochenende hatte die Polizei hier viel zu tun mit Tunern.

Zunächst versammelten sich mehrere hundert Fahrzeuge in Fürth und später am Samstagabend in Eckental im Landkreis Erlangen-Höchstadt. Die Nürnberger Verkehrspolizei stellte am Abend gegen 21.45 Uhr etwa 350 Autos und 500 Personen auf dem Parkplatz eines Baumarkts in der Schwabacher Straße in Fürth fest. Die Zufahrt wurde gesperrt, als klar war, dass das Abstandsgebot bei weiterem Zulauf nicht mehr eingehalten werden kann. Mit Lautsprecher-Durchsagen wurden die Teilnehmenden zum Abfahren bewegt. Bis 23.30 Uhr hatten alle das Gelände verlassen. Die Maskenpflicht wurde laut Polizei weitestgehend eingehalten.

Weiterer Einsatz im Erlanger Land

Gegen Mitternacht wurden dann noch auf einem Parkplatz eines Baumarktes in Eckental etwa 200 Autos und ca. 400 Personen festgestellt. Bis 01.00 Uhr hatten sich auch hier die Teilnehmer wieder entfernt und, nachdem keine weiteren Treffen mehr gemeldet wurden, der Einsatz beendet.

Bei den jeweils vor Ort durchgeführten Kontrollmaßnahmen stellten die Beamten bei 5 Fahrzeugen derart bauliche Veränderungen fest, dass die Betriebserlaubnis erloschen war. Zwei dieser Fahrzeuge mussten sichergestellt werden. Illegale Autorennen konnten nicht festgestellt werden. Das Polizeipräsidium Mittelfranken wird das Geschehen weiterhin im Blick behalten und führt weiterhin verstärkte Kontrollmaßnahmen durch.