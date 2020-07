Oberasbach aktualisiert vor 1 Stunde

Defekte Kabel

Blackout im Kreis Fürth: In fünf Orten fällt der Strom aus

Am späten Donnerstagabend fiel in fünf Orten im Landkreis Fürth der Strom aus. Nach knapp drei Stunden war der letzte Haushalt wieder am Netz, berichtet N-ERGIE.