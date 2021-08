Ein paar Stunden nur für’s Hobby - ein neu entwickeltes Konzept der VHS in Stein mache es möglich: An sechs separat buchbaren Sonntagen bietet die offene Zeichengruppe "Inspiration für Neues, Unterstützung für ein Projekt oder einfach einmal Zeit zum Skizzieren und Zeichnen" – unter fachkundiger Anleitung. Das teilt die VHS Stein mit.

„Tanzen macht Spaß“ – unter diesem Motto treffen sich Gleichgesinnte in unterschiedlichen Gruppen. "Sei es der Reiz des orientalischen Tanzes, das Erlernen von Volkstänzen oder diverser Tanzformen wie Kolo, Kontra- und Blocktänze oder die Einführung bzw. Vertiefung von Standard- und Lateintänzen: Neben dem hohen Spaßfaktor werden Ausdauer, Kondition, Gedächtnis und Beweglichkeit geschult und die allgemeine Tanzfreude wird geweckt", schreibt die Volkshochschule in ihrer Ankündigung.

"In ihrer Diversität bieten bewährte Gymnastikkurse für Jeden etwas: BodyPower trainiert gezielt die Hauptmuskelgruppen und verbessert die Ausdauer. Pilates stärkt und formt die Muskeln durch Dehn- und Kräftigungsübungen und kräftigt das Körperzentrum. „Fit für Alle“ eignet sich für jede Altersgruppe, Muskeln werden aufgebaut, Fett verbrannt und die Haltung verbessert", heißt es.

Danach sorge „Entspannt in’s Wochenende“ mit Atemachtsamkeit, Fantasiereisen und anderen alltagstauglichen Übungen für die nötige Regeneration und schafft angenehme Wohlfühlmomente. Unterstützt werden könne dies durch ätherische Öle, die "Lebensqualität, Harmonie und Entspannung" erleben lassen. Die reinen Essenzen der Natur zu genießen beschere ein "einzigartiges Geruchsabenteuer".

Eine Reihe von Seminaren von Referent:innen mit Erfahrung in Betreuung und Pflege von Menschen mit Demenz informiere pflegende Angehörige und zeige auf, wie diese u.a. durch Austausch mit Experten entlastet und Heimeinweisungen von Menschen mit Demenz verzögert werden können. Ergänzend dazu klären Vorträge etwa über Elternunterhalt auf, so die VHS.

Behandelt würden grundlegende Fragen unter Berücksichtigung der aktuellen Gesetzeslage. Ferner werde auf die Testamentsgestaltung eingegangen und der Unterschied zwischen Testament und Erbvertrag erläutert. Entsprechende Formvorschriften gelte es dabei ebenso zu beachten wie mögliche Testamentsinhalte und deren Grenzen.

"Zahlreiche Unternehmungen "führen in die Nachbarstädte Nürnberg und Fürth. Stadtrundgänge des Straßenkreuzer-Vereins wollen den Blick auf soziale Schichten, Armut, Behinderung, Sucht und Ausgrenzung ändern. Der „Schicht-Wechsel“ überschreite Schwellen, ermögliche Einblicke in die unterschiedlichen Bereiche und zeigt, was mitten in Nürnberg geleistet werde. Im Club-Museum werde die Geschichte des 1. FCN, die voller Dramatik, Jubel, Tränen und Kuriositäten steckt, zu neuem Leben erweckt.

Eine Führung gehe dem historischen Ursprung nach und decke Kuriositäten um die „Färdder Kärwa“ auf, einschließlich der wahren Geschichte, warum der Rat der Freien Reichsstadt Nürnberg seine Bürger nicht auf die Fürther Kirchweih lassen wollte. Der Vorstand der Freimaurerloge lade in das 1891 erbaute Logenhaus, führt durch die Räume und erklärt Symbole und Zeichen der Freimaurerei. Natürlich bleiben auch Fragen nicht unbeantwortet.

Vor Ort stehe ein Besuch des Graf von Faber-Castell‘schen Schlosses auf dem Programm. Der Rundgang durch das Gebäude mache die "Liaison aus industriellem Fortschrittsgeist und traditionellen Werten des deutschen Adels" sichtbar.

Anmeldung zum Herbst-Winter-Semester der vhs Stein

Das neue Programmheft wird nicht mehr in die Briefkästen verteilt, sondern liegt nun kostenlos im Rathaus, in der Stadtbücherei, im Kinderhort und Kinderhaus, bei den Steiner Banken und folgenden Geschäften zur Abholung bereit: RatsApotheke, Eichen-Apotheke, Tannen-Apotheke, Radio-Müller, Spielboutique, Friseur Popp, Friseur Gleissner, Schreibwaren Jäger, Manufaktur der feinen Noten, Esso-Tankstelle und im Forum aus, heißt es.

Grundsätzlich sei für alle Veranstaltungen eine vorherige Anmeldung bei der Volkshochschule erforderlich. Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs bearbeitet. Die vhs entscheidet eine Woche vor Kursbeginn, ob die jeweilige Veranstaltung auf Grund der gemeldeten Interessenten stattfindet. Bitte melden Sie sich deshalb spätestens eine Woche vor Beginn Ihres gewünschten Kurses an.

Hierzu haben Sie folgende Möglichkeiten:

1. Anmeldung über das Internet

Sie finden das aktuelle Programm der Volkshochschule Stein im Internet unter der Adresse www.vhs-stadt-stein.de. Hier können Sie sich das Kursangebot ansehen und verbindliche Kursbuchungen vornehmen.

2. Telefonische Anmeldung und Anmeldung per Brief oder Fax

Wir bitten um Ihr Verständnis, dass seit Einführung der EU-Datenschutzgrundverordnung (EUDSGVO) keine telefonischen Anmeldungen mehr möglich sind. Anmeldungen per Brief oder Fax können nur bearbeitet werden, wenn uns von Ihnen ein handschriftlich unterzeichnetes SEPALastschriftmandat und eine Einwilligungserklärung gemäß EU-DSGVO vorliegen. Eine positive Bestätigung Ihrer Buchung ist auf Grund der Vielzahl an Anmeldungen leider nicht möglich. Falls Sie jedoch keinen Platz mehr in Ihrem Kurs erhalten haben, informieren wir Sie umgehend.

3. Persönliche Anmeldung

Aufgrund der aktuellen Situation in der Pandemie können persönliche Anmeldungen nur nach telefonischer Terminvereinbarung vorgenommen werden. Füllen Sie dafür den im Programmheft befindlichen Anmeldeschein schon vorher aus und erteilen der vhs damit ein SEPA-Lastschriftmandat sowie die erforderliche Einwilligungserklärung gemäß EU-DSGVO.