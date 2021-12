Stein bei Nürnberg: Christian Krömer und Oma Lissi waren TikTok-Stars unter dem Namen "lisbeth_lissi_chris"

waren TikTok-Stars unter dem Namen "lisbeth_lissi_chris" Enkel spricht nun in emotionalem Video über den Tod seiner Oma

über den "Jeden Tag haben wir euch in unseren Alltag mitgenommen."

Christian und Lisbeth (Lissi) aus waren ein besonderes Zweiergespann: Sie teilten ihren Alltag mit inzwischen eine Million Followern auf TikTok und waren auch auf Instagram aktiv. In den Videos wird immer wieder deutlich, wie eng die Beziehung zwischen Christian und der Fränkin war.

Tiktok-Star aus Franken gestorben: Trauer um Oma Lissi

Am Mittwochabend (29. Dezember 2021) meldete sich Christian Krömer mit einem Video bei seinen Followern, das den sonst so heiteren Content unterbrach. "Ich weiß nicht, wie ich das Video am besten starten soll. Vor ein paar Jahren haben wir angefangen, hier täglich unseren Blödsinn zu machen. Jeden Tag haben wir euch in unseren Alltag mitgenommen", sagt er unter Tränen. Er habe so gerne Zeit mit seiner Oma verbracht, doch nun sei sie ein Engel geworden. "Gestern ist sie für immer in meinen Händen eingeschlafen."

Noch Mitte Dezember hatten die beiden zusammen Plätzchen gebacken, die Lissi mit ihrem fränkischen Dialekt begeistert kommentierte. Mit dem Titel "Mir doch woschd" brachte Christian Krömer sogar ein Buch heraus, das von bedingungsloser Liebe, Treue, Fürsorge und Omas Tipps zum Glücklichsein erzählt.

Seit er 18 Jahre alt ist, besuchte er seine Oma fast täglich. Ihre Wohnung lag auf dem Weg zur Uni des Studenten der Business Administration. "Im Herzen bist Du für immer bei uns liebe Oma. Gute Reise, wir lieben und vermissen Dich" betitelt der 27-Jährige aus Stein bei Nürnberg sein Video und bedankt sich für die große Anteilnahme seiner Fans.