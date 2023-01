Nach der Silvesternacht war bei der Stadt Stein Aufräumen angesagt: Die Mitarbeiter:innen des Städtischen Bauhofs sowie der Stadtgärtnerei befreiten ab den frühen Morgenstunden die vielen städtischen Straßen von den teilweise großen Überbleibseln des Feuerwerks, berichtet die Stadt Stein.

Darunter war alles, was noch vor zwei Tagen in die Luft ging. Raketen, Böller und alles was der Feuerwerksmarkt zu bieten hat. Bis zum Mittag sammelten sie über 3 Kubikmeter Müll ein. Auffällig dabei war, dass deutlich mehr geböllert wurde als noch vor drei Jahren. Die restlichen Arbeiten um auch den hartnäckigen Silvesterabfall zu entfernen sind im Laufe des heutigen Tages so gut wie abgeschlossen.

Erster Bürgermeister Kurt Krömer meldete sich extra aus dem Urlaub, um den Mitarbeitern des Bauhofes sowie der Stadtgärtnerei herzlich zu danken: "Nur zwei Tage nach Silvester sind fast alle Straßen gereinigt. Auf unser Team ist zu jeder Tages- und Nachtzeit Verlass. Dafür möchte ich meinen Dank aussprechen. An dieser Stelle noch die Bitte an unsere Bürgerinnen: Beseitigen Sie die Abfälle vor Ihren Grundstücken bitte selbst, da hier die gleiche Regelung wie bei Schnee oder Laub greift. Wir bedanken uns dafür!"

Vorschaubild: © Stadt Stein