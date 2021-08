Elisabeth Heid, selbst Mutter eines achtmonatigen und eines dreijährigen Kindes, wandte sich mit der Idee, Sandspielzeug zum Ausleihen an öffentlichen Spielplätzen zur Verfügung zu stellen, an die Zirndorfer Service-Betriebe. Die Idee dazu kam der zweifachen Mutter aus Zirndorf beim Besuch eines oberfränkischen Spielplatzes. Nach der Unterstützungszusage durch Service-Betriebe-Leiter Ralf Klein sammelte sie in Eigenregie Sandspielzeug, die Streukisten für die Unterbringung stellten die Service-Betriebe. Das teilt die Stadt Zirndorf mit.

An folgenden Spielplätzen stehen die Sandspielboxen:

Spielplatz Pinderpark (Thomas-Mann-Straße)

Waldspielplatz „Am Achterplätzchen“

Spielplatz Hindenburganlage (Ecke Wallensteinstraße/Bahnhofstraße)

Spielplatz Buchackerstraße

Spielplatz Lind (Ulmenstraße)

Damit alle Kinder von den öffentlichen Spielzeugkisten profitieren können, werden alle Spielplatzbesucher gebeten, pfleglich mit den Sachen umzugehen und nichts mit nach Hause zu nehmen. Die Kisten dürfen selbstverständlich auch gerne mit intaktem Sandspielzeug oder Bällen aufgefüllt werden!