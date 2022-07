Am Donnerstagabend (28.07.2022) kam es zu einem größeren Einsatz der Polizei, nachdem Passanten Schussgeräusche aus einer Wohnung in der Würzburger Straße in Fürth wahrgenommen hatten. Die Einsatzkräfte nahmen einen 40-jährigen Mann vorläufig fest, teilte die Polizei Mittelfranken mit.

Gegen 18.45 Uhr gingen bei der Polizeieinsatzzentrale mehrere Mitteilungen von Passanten ein, wonach aus einer Wohnung in der Würzburger Straße mutmaßlich Schussgeräusche zu hören waren. Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Fürth sperrten den Bereich um das betroffene Anwesen weiträumig ab. Die Beamten wurden hierbei von Kräften der Verkehrspolizeiinspektion Fürth und der Bundespolizei unterstützt.

SEK-Beamte im Einsatz: Der Tatverdächtige konnte festgenommen werden

Gegen 20.15 Uhr öffnete der 40-jährige Tatverdächtige eigenständig seine Wohnungstüre. Beamte des zwischenzeitlich ebenfalls hinzugerufenen Spezialeinsatzkommandos nahmen ihn vorläufig fest. Bei der anschließenden Durchsuchung seiner Wohnung fanden die Einsatzkräfte unter anderem eine Schreckschusswaffe auf.

Neben den bereits genannten Kräften waren an dem Einsatz unter anderem auch Beamte der Bayerischen Bereitschaftspolizei beteiligt. Zur Bewältigung der Einsatzlage mussten die Würzburger Straße sowie die Hochstraße für rund eineinhalb Stunden für den Verkehr komplett gesperrt werden, was zu erheblichen Verkehrsbehinderungen führte.