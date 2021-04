SEK-Einsatz in Fürth: In der Nacht von Freitag (16. April 2021) auf Samstag (17. April 2021) ist bei der Polizei gegen 23.00 Uhr ein Anruf eingegangen, dass sich ein naher Verwandter des Anrufers in einem psychischen Ausnahmezustand befinden würde und Drohungen ausgesprochen hätte.

Grund dafür sei ein in Kürze anstehender Gefängnisaufenthalt, so der Anrufer. Wie das Polizeipräsidium Mittelfranken in einer Pressemitteilung am Samstag mitteilt, versuchten anschließend vor Ort einige Einsatzkräfte mit dem 19-jährigen Verwandten, der sich in seiner Wohnung in Fürth verschanzt hatte, Kontakt aufzunehmen.

19-Jähriger löst SEK-Einsatz aus: Ausnahmezustand vor Gefängnisantritt

Plötzlich hörten die Beamten Knallgeräusche aus der Wohnung. Es konnte nicht ausgeschlossen werden, dass der junge Mann eine Waffe bei sich hatte, weshalb das SEK verständigt wurde. Der 19-Jährige drohte den Einsatzkräften, sich umzubringen, sollten sie in die Wohnung kommen.

Die Verhandlungsgruppe Mittelfranken und Rettungskräfte wurden zum Einsatz gerufen. Gegen 02.30 Uhr konnte der aufgebrachte Mann von den Spezialeinheiten aus seiner Wohnung geholt und überwältigt werden.

In der Wohnung des 19-Jährigen fanden die Beamten einige Messer sowie einen Hammer. Mit diesem habe er wohl die Knallgeräusche verursacht. Der junge Mann wurde festgenommen und in eine Fachklinik gebracht, heißt es abschließend seitens der Polizei.