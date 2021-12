Am Mittwochabend (15. Dezember 2021) hat sich in der Breslauer Straße in Fürth ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein Roller mit einem Auto zusammenstieß. Ersten Angaben zufolge soll sich der Rollerfahrer dabei schwere Verletzungen zugezogen haben.

Der Roller sei in die Fahrerseite des Autos geprallt. Der genaue Unfallhergang sei aber noch unklar, teilt das Polizeipräsidium Mittelfranken mit. Der Rollerfahrer soll durch die Kollision am Bein verletzt worden sein und blutete zudem aus der Nase. Anschließend wurde er vom Rettungsdienst zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Insassen des Autos wurden nicht verletzt. Die Breslauer Straße war für den Feierabendverkehr komplett gesperrt.

Dies ist eine Erstmeldung. Mehr Details liest du an dieser Stelle, sobald weitere Informationen vorliegen.